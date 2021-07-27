Trabzon’da rota Jose

TRANSFER sezonunda takıma kattığı Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita gibi yıldızlarla adından söz ettiren Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Geçen sezon forvet hattında istediği verimi alamayan bordo-mavililer, transferde önceliğini forvet bölgesine verdi. Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde yer alan Brezilyalı forvet Willian Jose için İspanyol temsilcisi Real Sociedad ile görüşmelere başladı. Fırtına'nın, 29 yaşındaki golcüyü satın almak için kulübüne 5-6 milyon Euro'yu bulan ciddi bir teklif yaptığı öğrenildi. Taksitler halinde ödeme yapabileceğini aktaran Trabzonspor yönetiminin Real Sociedad ile aradaki farkı kapatmaya çalıştığı belirtildi.

GEÇEN SEZON KİRALIKTI

YÖNETİM Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği oyuncu için şartları zorlayacak. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan deneyimli santrfor Willian Jose, geçen sezonu Premier lig ekiplerinden Wolverhampton'da kiralık olarak geçirmişti. Kariyerinde 366 maça çıkan William Jose, 102 gol atarken 24 de asist yaptı.