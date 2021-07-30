Dorukhan Trabzon’da

YENİ sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran bordo- mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı. Fırtına, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, transferin gerçekleştiğini ve Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'la anlaştığını duyurdu. Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyla İstanbul'da görüştü.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİTTİ

BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Daha sonra bir görüşme daha gerçekleştiren yöneticiler ve Dorukhan Toköz arasındaki ücret konusunda anlaşma sağlandı.