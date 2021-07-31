Trabzonspor, İspanya ekibi Celta Vigo'dan ayrılacak olan Emre Mor'u gündemine aldı. Yeni menajeri Mino Raiola tarafından bordo-mavililere önerilen ve yüksek bir maaş talep etmediği belirtilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu için pazarlıklar devam ediyor. Celta Vigo'nun 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı genç oyuncu, iki sezon önce Galatasaray'da kiralık
Trabzon’da Emre Mor sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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