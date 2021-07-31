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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Emre Mor sürprizi

Trabzon’da Emre Mor sürprizi

Trabzon’da Emre Mor sürprizi

31.7.2021

Trabzonspor, İspanya ekibi Celta Vigo'dan ayrılacak olan Emre Mor'u gündemine aldı. Yeni menajeri Mino Raiola tarafından bordo-mavililere önerilen ve yüksek bir maaş talep etmediği belirtilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu için pazarlıklar devam ediyor. Celta Vigo'nun 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı genç oyuncu, iki sezon önce Galatasaray'da kiralık
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