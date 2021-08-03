Trabzonspor’a Fildişili golcü

Trabzonspor'a İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da oynayan Fildişili santrfor Christian Kouame önerildi. Bordo-mavililerin bu bölge için gündemine pek çok isim gelirken, Peres, Hamsik ve Gervinho transferini bitiren menajer George Gardi'den sürpriz bir öneri daha geldi. İtalyan menajer Karadeniz temsilcisine Fiorentina'dan ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki Christian Kouame'yi önerdi. Gardi'nin Trabzonspor adına Fiorentina ile ilk teması kurduğu bildirildi. Karadeniz temsilcisi Kouame'yi kiralamak isterken, uygun şartlar oluşursa satın alma seçeneğini de devreye sokabilir.