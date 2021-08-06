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Haberler Trabzonspor Trabzon kaçamadı

Trabzon kaçamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzon, Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kalarak tur şansını rövanşa bıraktı

Trabzon kaçamadı

6.8.2021

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk etti. Müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, bordo-mavililer tur şansını Norveç'e bıraktı. 15. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 31'de Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında topla buluşan Brynhildsen toğu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 1-1. 57'de Gervinho'nun gönderdiği topa iyi yükselen Vitor Hugo, kafayla topu filelere gönderdi. 2-1. 65'de Hestad'ın yerden pasında Brynhildsen ikinci golünü attı. 2-2. 74'de Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2. 85'de Brynhildsen'in kale sahası içinde yerden pasında Hussain vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3. 90+3'de Sinyan'ın ceza sahası içinde Yusuf Sarı'yı düşürmesi sonucu hakem Harm Osmers penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Linde'in sağındaki direğe nişanladı. Maç 3-3 bitti.

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