SOL bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, İtalya temsilcisi Lazio'da forma 21 giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı. Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi
Trabzon’dan sol beke Durmisi hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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