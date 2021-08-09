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Haberler Trabzonspor Trabzon’dan sol beke Durmisi hamlesi

Trabzon’dan sol beke Durmisi hamlesi

Trabzon’dan sol beke Durmisi hamlesi

9.8.2021

SOL bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, İtalya temsilcisi Lazio'da forma 21 giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı. Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi
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