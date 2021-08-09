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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Cornelius transferini duyurdu

Trabzonspor Cornelius transferini duyurdu

Son dakika haberi....Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu. Cornelius'un kulübü Parma'ya 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro ödenecek.

Trabzonspor Cornelius transferini duyurdu
İHA

09.08.2021, 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 16:56

Trabzonspor, Parma forması giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transferi sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve futbolcunun özel uçakla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

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