Trabzonspor Cornelius transferini duyurdu

Trabzonspor, Parma forması giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transferi sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve futbolcunun özel uçakla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Cornelius 👑 pic.twitter.com/aY3ROcnAzM— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 9, 2021
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