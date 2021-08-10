Trabzonspor’da Simon Deli bitiyor

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala takımların transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluğun favorilerinden olan ve transfer döneminde adeta şov yapan Trabzonspor'da da hareketlilik sürüyor. Son olarak Cornelius'u kadrosuna katan Fırtına, Fildişi Sahilli stoper Simon Deli'nin transferinde de sona geldi. Club Brugge forması giyen Simon Deli'nin güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro. Tecrübeli oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Belçika ekibiyle ödeme planı hakkında görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, transferi kısa bir süre için de açıklayacak. Öte yandan Trabzon, dün akşam Cornelius ve Dorukhan'a imza töreni düzenledi. Parma'dan transfer edilen Cornelius'un sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro dayanışma katkısı ödeneceği bildirildi.

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