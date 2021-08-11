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Büyüklerin derdi borçlar

KAP’a yapılan açıklamalara göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı

Büyüklerin derdi borçlar

11.8.2021

Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları dikkat çekiyor. KAP'a yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı. KAP'ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira. Fenerbahçe'yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor. Galatasaray'ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan Trabzonspor'un toplam
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