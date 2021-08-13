Fırtına Norveç'te turu penaltılarla geçti

UEFA Konfederasyon Ligi 3. ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında Trabzonspor, deplasmanda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılar sonucu Molde'yi eledi: 4-5. 18'de Brynhildsen sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. 57'de Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası ön direğine gönderdi. Edgar le'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağalarla buluştu: 0-1.

90+6'da Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu Brynhildsen, Sigurdarson'a kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sigurdarson Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağalarla buluşturdu: 1-1. 109'da Yunus'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü. Uzatmalar sonrası penaltılarda Trabzon, Bakasetas, Peres, Berat ve Trondsen'in atışlarıyla penaltıları 4-3 maçı da 5-4 kazandı.

AVCI DEĞİŞTİRMEDİ

TEKNİK Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerin sahasında Molde ile 3-3 berabere kaldığı ilk 11'i Norveç deplasmanında da sahaya sürdü. Fırtına sahaya Uğurcan, Edgar, Hugo, Serkan, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny ve Gervinho ilk 11'yle çıktı. Öte yandan Karadeniz ekibinde yeni transfer İsmail Köybaşı, 104. dakikada Serkan'ın yerine oyuna girdi ve ilk resmi maçında formayı giydi.

SIRADAKİ RAKİP ITALYAN DEVİ ROMA

UEFA Konfederasyon Ligi'nde 3-3'ün rövanşında Molde'yi 1-1 biten maçta penlatılar sonucu eleyen Trabzonspor, Play-Off turuna yükseldi. Bordo-mavililerin bu turdaki rakibi İtalya'nın Roma takımı oldu.