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Haberler Trabzonspor Ya Efecan ya Emre

Ya Efecan ya Emre

Ya Efecan ya Emre

15.8.2021

Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor. Kanat rotasyonunda alternatif olabilecek bir oyuncu isteyen Abdullah Avcı'nın yönetime bu bölge için 2 isim verdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ile İspanya ekibi Celta Vigo'da oynayan Emre Mor'dan birinin transfer edilmesini isterken, Efecan Karaca'a öncelik verilmesini istedi. Bordo-mavililer, Alanya ekibi ile bonservis sorununu çözmeye çalışan ve sözleşmesini feshetmek isteyen Efecan Karaca'yı kadroya katamazsa Emre Mor'a yönelecek. 24 yaşındaki oyun oyuncuya 1+3 yıllık teklif yapılırken genç futbolcunun bunu kabul ettiği ve Trabzon'dan haber beklediği öğrenildi.
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