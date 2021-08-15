Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor. Kanat rotasyonunda alternatif olabilecek bir oyuncu isteyen Abdullah Avcı'nın yönetime bu bölge için 2 isim verdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ile İspanya ekibi Celta Vigo'da oynayan Emre Mor'dan birinin transfer edilmesini isterken, Efecan Karaca'a öncelik verilmesini istedi. Bordo-mavililer, Alanya ekibi ile bonservis sorununu çözmeye çalışan ve sözleşmesini feshetmek isteyen Efecan Karaca'yı kadroya katamazsa Emre Mor'a yönelecek. 24 yaşındaki oyun oyuncuya 1+3 yıllık teklif yapılırken genç futbolcunun bunu kabul ettiği ve Trabzon'dan haber beklediği öğrenildi.
Ya Efecan ya Emre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.