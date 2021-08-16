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Haberler Trabzonspor Yeni Malatyaspor - Trabzonspor I Canlı anlatım

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor I Canlı anlatım

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor I Canlı anlatım

16.08.2021, 19:13

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

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