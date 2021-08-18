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Trabzonspor’dan süper start

Bordo-mavili ekip, Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-1 yenerek açılış karşılaşmalarındaki en çok gol attığı maçı yaşadı

Trabzonspor’dan süper start

18.8.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı. 1974- 1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordomavililer, Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı. Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı. Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Trabzon, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek en farklı galibiyetini elde etmişti.

49 HAFTA SONRA LİDER
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. En son 2019- 2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer almıştı.

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