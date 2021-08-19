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Trabzonspor Roma I CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma ilk maçta Trabzon'da karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Roma I CANLI YAYIN
AA

19.08.2021, 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021, 20:58

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma arasındaki ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mikhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov

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