Trabzonspor Roma I CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma arasındaki ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Medical Park Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme
ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mikhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov
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