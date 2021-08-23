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Trabzonspor - Sivasspor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sezona 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililer, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

23.08.2021, 19:11