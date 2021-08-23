Trabzonspor - Sivasspor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. Zorlu karşılaşmanın ilk 11''leri de belli oldu. İşte detaylar...
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare.
Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus
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