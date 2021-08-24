Trabzon tam gaz

SÜPER Lig'de bu sezon şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un ardından sahasında Sivasspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı: 2-1. 13. dakikada Nwakaeme kaleyi düşündü top Azubuike'den döndü. Hakem Azubuike'nin elle oynadığına karar verip beyaz noktayı gösterdi. 15'te Bakatates, topu filelerle buluşturdu: 1-0. 47'de Hamsik'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın önlediği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 67'de Edgar, ceza alanı içinde Kayode tarafından düşürülünce hakem, penaltı noktasını gösterdi. 70'te Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çıkardı. Dönen topu Gradel, kafayla tamamlamak istedi ancak Uğurcan, bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra İsmail Köybaşı'nın uzaklaştıramadığı topu bu kez Cofie, filelere göndererek skoru belirledi: 2-1.



ABDULLAH AVCI İSTİKRARI SEÇTİ

SPOR Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı. Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3'ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.