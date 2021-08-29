44 yıl sonra derbi heyecanı

Ligin 3. haftasında Giresun- Trabzonspor ile Karadeniz derbisinde karşılaşacak

Süper Lig'in 3. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Giresunspor ile Trabzonspor 44 yıl aranın ardından karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karadeniz temsilcisi, rakibini yenerek 2021 yılındaki dış saha yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda 18 maçtır kaybetmeyen ve dış sahada en son yenilgisini 25 Kasım 2020'de Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, serisini devam ettirmek istiyor. Fırtına'da sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Roma maçında sakatlanan Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.