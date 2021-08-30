Derbi Trabzon’un

SÜPER Lig'de 44 yıl sonra oynanan Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor'u deplasmanda yenen Trabzonspor oldu: 0-1. 7. dakikada Trabzonspor'un kullandığı korner vuruşunun ardından ceza sahasında bulunan Nwakaene, kalenin yakınından kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 15'te sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına kestiği ortayı defans uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Flavio'nun şutu kaleci Uğurcan'da kaldı. 29'da sol kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında arka direkte boş pozisyonda Zeki Yavru gelişine vurdu, defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 62'de sol kanattan ilerleyen Trabzonspor, hızla ceza sahasına yöneldi. Kanattan gelen topu değerlendirmek isteyen Semedo, topu yerden kaleye gönderdi ancak az farkla dışarı çıktı. 64'te Sergio'nun yaptığı ortaya Sankhare boş kaleye dokunamadı, top dışarı çıktı. 70'te sol kanattan Yusuf Sarı ceza alanına girmeden vurdu, köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi.



MİLLİ TAKIM TOPLANIYOR

Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karabağ, Cebelitarık ve Hollanda ile yapacağı maçlar öncesi bugün Riva'da toplanıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde yarın saat 14.00'te Riva'da basın toplantısı yapacak. 1 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye-Karadağ müsabakası 21.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar 2 Eylül Perşembe günü Cebelitarık maçı için Malaga'ya gidecek. 4 Eylül Cumartesi oynanacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşması, 21.45'te başlayacak. Hollanda maçı için 5 Eylül Pazar 14.00'te Malaga'dan Hollanda'nın Amsterdam kentine gidecek. Hollanda-Türkiye maçı ise 7 Eylül Salı 21.45'te başlayacak.