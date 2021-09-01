Trabzonspor ligde mağlubiyeti unuttu

SÜPER Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuttu. Avcı yönetiminde en son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı. Fırtına, Avcı ile ligde ise toplam 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, çok kaliteli bir kadro kurduklarını belirterek, "Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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