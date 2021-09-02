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Haberler Trabzonspor Çiftçi geliyor

Çiftçi geliyor

Çiftçi geliyor

2.9.2021

TRABZONSPOR, savunmasının soluna bir transfer daha yapmak için harekete geçti. İsmail Köybaşı'nın performansından memnun kalmayan, Trondsen'in ise yeniden sakatlanması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime Sivasporlu Uğur Çiftçi'nin adını verdi, Kurmaylar, deneyimli futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, 29 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Sivasspor ile 2023 yılana kadar sözleşmesi bulunan Uğur'un bonservisi konusunda anlaşma sağlanırsa, deneyimli savunmacı imza için Trabzon'a çağrılacak.
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