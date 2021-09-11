Trabzonspor Avcı ile başka

Süper Lig'de yarın G.Saray'ı konuk edecek Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu. En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi. Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

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