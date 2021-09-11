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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Avcı ile başka

Trabzonspor Avcı ile başka

Trabzonspor Avcı ile başka

11.9.2021

Süper Lig'de yarın G.Saray'ı konuk edecek Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu. En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi. Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
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