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Haberler Trabzonspor Trabzonspor çözüm arıyor

Trabzonspor çözüm arıyor

Trabzonspor çözüm arıyor

15.9.2021

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor. Son haftalarda savunmanın solunda yaşadığı sıkıntıyla ön plana çıkan bordomavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı bu bölgedeki sorunu çözmeye çalışıyor. Avcı, son oynanan Galatasaray maçında savunmanın solunda ilk on birde İsmail Köybaşı'na görev verdi. Bu oyuncudan beklediği performansı alamayan deneyimli teknik adam 39. dakikada Köybaşı'nın yerine Trondsen'e şans verdi.

YA DENSWİLL YA PERES
Ancak Trondsen'in sakatlığı sonrası planlar alt üst oldu. Kasımpaşa maçı öncesi alternatif arayan Avcı, İsmali Köybaşı'nın performans nedeniyle dinlendirilmesi halinde bu bölgede Denswill ve Peres ikilisinden birini kullanabilecek.

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