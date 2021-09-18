Trabzonspor’a zorlu rakip

Süper Lig'de 4 haftadır yenilmeyen ve 5. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hem bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek hem de zirvedeki iddialı yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen ve Djaniny bu maçta forma giyemeyecek. Bordo- mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise takıma geri dönecek. Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden Kasımpaşa ise, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi.

KASIMPAŞA İLE 25. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip fileleri 45 kez havalandırırken, İstanbul temsilcisi buna 33 golle karşılık verdi.