  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor üçlük attı

Trabzonspor üçlük attı

Bordo-mavili ekip Kasımpaşa’yı tek golle geçti. Gol Bakasetas’tan geldi

Trabzonspor üçlük attı

19.9.2021

Geçen hafta Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, ligin son sıralarında yer alan Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle geçti: 0-1. 34. dakikada Peres'in pasında Nwakaeme kaleyi yokladı ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 36'da Hajradinovic'in yerden şutunda top Uğurcan'da kaldı. 52. dakikada Nwakaeme'nin penaltı noktası yakınlarından verdiği pasta Bakasetas ceza yayı önünde topla buluştu. Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 81'de Yusuf'un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric'in gelişine yaptığı vuruşta top Uğurcan'da kaldı. Maçta başka gol olmayınca Trabzon 3 puanın sahibi oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor üçlük attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.