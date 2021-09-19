Trabzonspor üçlük attı

Bordo-mavili ekip Kasımpaşa’yı tek golle geçti. Gol Bakasetas’tan geldi

Geçen hafta Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, ligin son sıralarında yer alan Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle geçti: 0-1. 34. dakikada Peres'in pasında Nwakaeme kaleyi yokladı ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 36'da Hajradinovic'in yerden şutunda top Uğurcan'da kaldı. 52. dakikada Nwakaeme'nin penaltı noktası yakınlarından verdiği pasta Bakasetas ceza yayı önünde topla buluştu. Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 81'de Yusuf'un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric'in gelişine yaptığı vuruşta top Uğurcan'da kaldı. Maçta başka gol olmayınca Trabzon 3 puanın sahibi oldu.