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Haberler Trabzonspor Fırtına yine kayıp

Fırtına yine kayıp

Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Alanyaspor ile berabere kalarak zirveye çıkma şansını kaçırdı

Fırtına yine kayıp

28.9.2021

SÜPER Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'la geriden gelip berabere kaldı: 2-1. 36. dakikada Diedhiou ile 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisinde Cornelius 43'te karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-1. Trabzon'da Hüseyin 75'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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