SÜPER Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'la geriden gelip berabere kaldı: 2-1. 36. dakikada Diedhiou ile 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisinde Cornelius 43'te karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-1. Trabzon'da Hüseyin 75'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Fırtına yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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