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10 kişilik duvar

Trabzonspor, Süper Lig’de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi, 2 galibiyet, 6 beraberlik aldı

10 kişilik duvar

29.9.2021

SEZONA şampiyonluk parolasıyla çıkan ve Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle liderlik fırsatını geri tepen Trabzonspor, 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamlayan Karadeniz ekıbi, sayıca eksilmesine rağmen pes etmiyor. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordo- mavililer, Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen Fırtına'nın baskılı futbolu dikkat çekti.

TOPLAM 12 PUAN ALDI
KARADENİZ ekibi Süper Lig'de son iki sezondur kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi, 2 galibiyet, 6 bereberlikle 12 puan topladı. Trabzonspor 7 maçı Avcı, 1 maçı ise Newton döneminde oynadı.

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