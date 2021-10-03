Fırtına yeniden

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Bakasetas'ın yıldızlaştığı maçta Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 9. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı. 12'de Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 41'de Onur Bulut'un ortasında Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



VAR'DAN PENALTI GELDİ

58. dakikada 'VAR' odasından gelen uyarının ardından maçın hakemi, Uğur Demirok'un topa elle müdahale ettiğini tespit edip beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Bakasetas, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Maç bu skorla sona erdi.