Deplasman kralı Trabzonspor

Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti. Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı, bu alanda liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1,6 ortalama elde etti.

SAVUNMA VE HÜCUMDA DENGE

Geçen sezon takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon hücum hattında pozisyon zenginliği ile de dikkat çekiyor. Hem hücumda hem de savunmada birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefleyen Abdullah Avcı, gün geçtikçe taşları yerine koyuyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Avcı'nın görevde olmadığı ilk 8 haftalık bölümde 10 gol atıp 15 gol yerken, eksi 5 averaja sahipti. Bu sezon ise 16 gol buldu ve ağlarında 8 gol görerek, artı 8 averajla yoluna devam ediyor.