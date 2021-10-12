Trabzonspor ilk peşinde

SÜPER Lig'in 9. haftasında Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sarı-lacivertliler karşısında ilk galibiyetini alarak liderliğe yükselmek istiyor. Trabzonspor, Avcı ile başarılı bir performans ortaya koyarken üç büyükler karşısında bunu gerçekleştiremedi. Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı, 1 galibiyet alabildi. Fırtına, Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamazken tek 3 puanını deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek elde etmişti.

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