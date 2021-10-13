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Haberler Trabzonspor Trabzon’da hedef Uğur

Trabzon’da hedef Uğur

Trabzon’da hedef Uğur

13.10.2021

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Uğur Çiftçi'yi yakın takibe aldı. Yönetim, hem istikrarı hem de 8+3 kuralı sebebiyle tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Bordo-mavililerin, Yiğidolar'daki kontratı 2023 Haziran ayında sona erecek olan başarılı futbolcu için Ocak ayındaki transfer döneminde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

MAREK HAMSİK ŞOKU
Bu arada hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku yaşanıyor. Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta 1 asist yapan ve kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Hamsik'in kritik Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yarınki MR'ın ardından netlik kazanacak.

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