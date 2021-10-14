Trabzonspor’da Marek Hamsik çok zor

TRABZONSPOR'DA Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail, Serkan Asan, Dorukhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in oynamasının da zor gözüktüğü bildirildi.