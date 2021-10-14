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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Marek Hamsik çok zor

Trabzonspor’da Marek Hamsik çok zor

Trabzonspor’da Marek Hamsik çok zor

14.10.2021

TRABZONSPOR'DA Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail, Serkan Asan, Dorukhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in oynamasının da zor gözüktüğü bildirildi.
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