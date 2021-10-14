TRABZONSPOR'DA Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail, Serkan Asan, Dorukhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in oynamasının da zor gözüktüğü bildirildi.
Trabzonspor’da Marek Hamsik çok zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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