Ahmet Ağaoğlu taraftara seslendi

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolun umut verici olduğunu belirterek, "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var" dedi. Yarınki maçta tribün desteğini isteyen Ağaoğlu, "İhtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın enerjisi. Sonuç ne olursa olsun bu enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla çıkarız" dedi.

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