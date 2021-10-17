Lig ikincisi Trabzon, 19 puanla lider olan Fenerbahçe’yi konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Derbi haftasında futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Ligde 18 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, 19 puana sahip lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ev sahibi ekip Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak hem 20 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren F.Bahçe takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

TRABZON'DA HAMSİK YOK

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de milli maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye gelen Valencia, maç kadrosunda yer aldı. A Milli Takım'da gözünden yaşadığı yaralanma sebebiyle sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise Trabzon'a götürülmedi.

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Trabzon ile F.Bahçe arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçı- sezonı 5-2 kazandı

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Trabzon ile Fenerbahçe, 130. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, sarı-lacivertliler, 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. F.Bahçe'nin 163 golüne, Trabzon 142 golle cevap verdi. Trabzon'da yapılan 54 maçta ise Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı.

TRABZON'UN ARTILARI

POZİSYONLARI golle buluşturma yüzdesinde, rakibe göre daha iyi. 160 gol pozisyonuna girip 16'sını golle sonuçlandırırken, %10'luk başarı tutturdu. 16 gol atan Trabzon ilk 15 dakikada 6 golle çeyrek dilimde en çok gol atan takım. Maça hızlı başladığını gösteriyor. PAS başarı yüzdesi ve kalitesinde Trabzonspor'un F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, %86 ile lig üçüncüsü olurken, sarı-lacivertliler %80.5'lik başarıyla 12. liği elde etti.

TRABZON'UN EKSİLERİ

MİSAFİR takım konumunda ligin en iyisi (13) olan Trabzon evinde tam tersi. Fırtına, 3 maçın 1'inden zaferle ayrılıp, iki beraberlikle 5 puan toplayabildi. AVCI kulübeden katkı alanında ligin en kötülerinden, hiç katkı elde edemedi. TRABZONSPOR hava topu kazanma oranında rakibi Fenerbahçe'ye oranla bir hayli geride. Bu alanda Trabzonspor 10.8'lik oran tuttururken, Fenerbahçe ise maç başı tam 16.8 kez başarı sağladı.

F.BAHÇE'NİN ARTILARI

ozisyonu veren takım konumunda. GOL atan futbolcuların çeşitliliği rakibe göre daha fazla. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de bu sezon ağlara yolladığı 12 golün 9'u farklı isimlerden geldi. F.BAHÇE kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu. SARI-LACİVERTLİLER top kapma istatistiğinde de müsabaka başına %61.1 ile rabi Trabzonspor'un önünde yer alıyor.

F.BAHÇE'NİN EKSİLERİ

FENERBAHÇE kalecisi Altay Bayındır'ın, Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan'a göre kurtarış yüzdesi daha düşük. FENERBEHÇE bu sezon çıktığı hiçbir maçta 3 gol atma başarısı gösteremedi. SARI lacivertliler girdiği 148 pozisyonun 12'sinde ağları bulup, %8.1'lik bir oran yakalayıp rakibinin gerisinde kaldı. KANARYA'NIN bugüne kadar ikili mücadele kazanma oranı (47.5) Trabzon'a göre (50.1) daha düşük seviyede.

STADYUM DOLACAK

FENERBAHÇE ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'da satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti. Öte yandan Trabzonspor taraftar grupları, kritik Fenerbahçe maçı öncesinde birleşerek tek bir tribünde yer alma ve takıma tam destek verme kararı aldı.