Trabzon fırtınası

SPOR Toto Süper Lig'de geçtiğimiz gün zirve yarışı verdiği Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da bayram havası hakim. Bordo-mavili Karadeniz ekibi, ezeli rakibini yenerek liderlik koltuğunu geri almanın coşkusunu yaşıyor.

224 GÜNDÜR MAĞLUP OLMUYOR

TRABZON'DA ayrıca yoluna namağlup devam eden tek takım olmanın sevinci de hakim. Trabzonspor'un, ligde 224 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi. Bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde galibiyet aldı. Avcı yönetiminde sahasında geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

YEREL BASINDA GALİBİYET COSKUSU

TRABZON'DA yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu. Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullandı. Karadeniz gazetesi, "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi", Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, "Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" Taka gazetesi, "Kandil yandı fener söndü" ve "Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik", Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveden selam yola devam" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı.

BAKASETAS, ÜLKESİNDE GÜNDEM OLDU

TRABZON'UN F.Bahçe'yi yendiği maçta 2 gol kaydeden Bakasetas, ülkesinde manşetlere çıktı. Sport24 "Bakasetas Pelkas'a karşı galibiyet gollerini attı", Sport-fm.gr ise "Bakasetas Fener'i rakip kalecinin yardımıyla yendi" dedi.