Trabzon’da Bakasetas fırtınası

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek zirvenin yeni sahibi olan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas fırtınası esiyor. Geçen sezonun devre arasında bordo-mavili ekibe katılan Bakasetas, bu sezon da başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Yunan yıldız zirvedeki takımının topladığı 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayarak önemli başarı elde etti. 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi.

KASASINI DA DOLDURDU

Bordo-mavililerin, en formda ismi olan Bakasetas, Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği 2 golle takımın zirveye çıkmasına katkı sağladı. 'Çilingir' lakaplı Bakasetas, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin kulübün kasasına girmesini sağladı. Bakasetas, bordo- mavililerle çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetme başarına ulaştı.