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Trabzon’da Bakasetas fırtınası

Ligde zirveye kurulan Karadeniz ekibinin Yunan yıldızı alınan 21 puanın 17’sine direkt katkı yaptı

Trabzon’da Bakasetas fırtınası

20.10.2021

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek zirvenin yeni sahibi olan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas fırtınası esiyor. Geçen sezonun devre arasında bordo-mavili ekibe katılan Bakasetas, bu sezon da başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Yunan yıldız zirvedeki takımının topladığı 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayarak önemli başarı elde etti. 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi.

KASASINI DA DOLDURDU
Bordo-mavililerin, en formda ismi olan Bakasetas, Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği 2 golle takımın zirveye çıkmasına katkı sağladı. 'Çilingir' lakaplı Bakasetas, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin kulübün kasasına girmesini sağladı. Bakasetas, bordo- mavililerle çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetme başarına ulaştı.

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