Trabzon sancılı

Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Bruno Peres katılmazken arka adalesindeki ağrı ve yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak ve Koita idmana katılmadı.

SIK SIK MÜDAHALE ETTİ

Eşinin hamileliği sebebiyle Cornelius izinli olarak ülkesine gitti. Bir gün izin verilen oyuncu bugün takıma dönecek. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları antrenmanı sık sık keserek, isabetli pas, hızlı hücum ve pres konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek tempoda gerçekleşen antrenmanda oyuncuların da sık sık birbiriyle şakalaşması dikkat çekti.

"BİZ İYİYDİK, KAZANDIK"

TRABZONSPOR'UN genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ömür, "Çok iyi takım kuruldu. Herkes kendi görevini yapıyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Lig uzun bir serüven ama lideriz ve bunun keyfini sürüyoruz. Hakkımız olan 3 puanı kazandık, en iyi olan taraf bizdik, sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor, biz keyif alıyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik ve biz kazandık" dedi.