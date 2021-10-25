Trabzon fırtınası

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezona fark atmaya devam ediyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona 12 puanlık bir fark atarak liderlik koltuğunda yer aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2020- 21 sezonunda 14. sırada bulunuyordu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de takımın başına geçmişti.

BÜYÜK MAÇ TAKIMI

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon 17. sıradan aldığı takımı Avrupa kupalarına taşırken, bu sezon ise namağlup lider yoluna devam ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı iki maçı kaybederken, bu sezon ise yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 kaybederken, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi. Bu sezonun 4. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi ise 3-1 yendi.