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Trabzonspor derbide güldü

Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında Fırtına, sahasında Karadeniz derbisinde Rizespor’u geriden gelip mağlup etti

Trabzonspor derbide güldü

30.10.2021

SÜPER Lig'de 11. haftanın açılış maçında Trabzonspor, sahasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u geriden gelerek yendi: 2-1. 22. dakikada Pohjanpalo ceza sahası içinde vuruşunda Edgar le'nin eline çarpan top sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Dokovic topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 41'de Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağa gelişine vurunca Bolasie'nin eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktası gösterdi. 43'te penaltı atışını kullanan Djaniny meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-1. 62'de Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleyi yokladı, top üstten dışarıya gitti. 73'te sol kanattan kullanılan kornerde Bakasetas ortayı yaptı, ceza sahası içinde Vitor Hugo kafayı vurdu, kaleciden dönen topu tamamlayan Nwakaeme meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.
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