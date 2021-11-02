Avcı lider durumda

SÜPER Lig'de Trabzon'un başında 1 yılını doldurmasına günler kala Abdullah Avcı, takımı liderliğe taşırken, söz konusu süreçte en çok puan toplayan teknik adam olarak zirvede yer aldı. Avcı, Sergen Yalçın ve Terim'i geride bıraktı. 10 Kasım 2020'de Trabzon'un başına geçen Avcı, geride kalan sürede rakiplerine kolay kolay geçit vermezken 2.2'lik bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

43 LİG MAÇINA ÇIKTI

Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayarak başarılı bir grafik ortaya koydu. Avcı, geçen sezondan beri takımlarının başında yer alan ve şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını, son 1 yıl içindeki performansıyla geride bıraktı.

23 MAÇTIR YENİLGİ YOK

Avcı yönetiminde bordo-mavililer, en son geçen sezonun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 yenilmişti. Karadeniz ekibi daha sonra oynadığı 23 lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de 236 gündür yenilmeyen Avcı ve ekibi deplasmanda ise yenilmezlik rekoru kırarak rakiplerine boyun eğmedi.

OCAK OPERASYONU

TRABZONSPOR devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor. 8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un yıldızı Uğur Çiftçi. Bu arada Gervinho'nun sakatlığının ardından sol kanat arayışlarına başlayan Fırtına'da Alanyaspor'un yıldızı Davidson da gündemde. Bordo-mavililer; Bakasetas ve Siopis transferlerinde Alanyaspor yönetimi ile yürütülen ikili ilişkileri kullanılarak Sambacı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.