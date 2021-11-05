Trabzonspor’da rota Brynhildsen

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan lider Trabzonspor'da ara transfer hareketliliği erken başladı. Fırtına, sezonu kapatan Fildişi Sahilli forvet Gervinho'nun yerini Norveçli yıldız oyuncu ile doldurma kararı aldı. Molde ekibinde forma giyen Ola Brynhildsen bordo-mavili ekibin radarına girerken girişimler başladı. 22 yaşındaki Norveçli forvet, sol ve sağ kanatta görev yapıyor.

PAZARLIK BAŞLADI

Gervinho'nun sözleşmesini dondurma kararı alan kurmaylar, o boşluğu genç Norveçli ile doldurmayı planlıyor. Geleceği olan Brynhildsen için 1.5 milyon Euro'luk bir bedel gözden çıkarılmış durumda. Bu sezon Molde forması ile toplamda 32 maça çıkan 22 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu 7 gol atarken 13 de asist yaptı. Ola Brynhildsen Norveç Ligi'nde ise takımı Molde'ye 25 maçta 3 gol, 10 asistlik katkı sağladı.