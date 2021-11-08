  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon fırtınası

Trabzon fırtınası

Süper Lig’de lider Trabzonspor’un Beşiktaş’ı yenip koltuğunu koruması yerel basında geniş yankı uyandırdı

Trabzon fırtınası

8.11.2021

SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da bayram yaşanıyor. Sezona müthiş başlayan ve namağlup liderliğini sürdüren Karadeniz temsilcisinde rakipleriyle aradaki puan farkının açılması sevinç yarattı. Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgülerde bulundu. Karadeniz'de Son Nokta gazetesi 1. sayfasında farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı.

'ARAMIZDA KOCAMAN BİR FARK VAR'
ÜÇ farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzonspor gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi. Yine Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasında ayrıntılarını verdiği haberde, futbolcuların sevinç fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzon sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.