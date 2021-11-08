Trabzon fırtınası

SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da bayram yaşanıyor. Sezona müthiş başlayan ve namağlup liderliğini sürdüren Karadeniz temsilcisinde rakipleriyle aradaki puan farkının açılması sevinç yarattı. Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgülerde bulundu. Karadeniz'de Son Nokta gazetesi 1. sayfasında farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı.



'ARAMIZDA KOCAMAN BİR FARK VAR'

ÜÇ farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzonspor gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi. Yine Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasında ayrıntılarını verdiği haberde, futbolcuların sevinç fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzon sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.