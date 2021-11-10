Fırtına yara sarıyor

Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle Edgar Ie ve sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita'dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karadeniz ekibinde milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar'ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet Koita'nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin'in de takıma döneceği öğrenildi.

ÜÇ EKSİK KALACAK

Trabzonspor'da dört oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Bordo-mavili takımın, cezalı Uğurcan Çakır ile Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yanı sıra, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas'ın dışında G.Antep maçına tam kadro ile çıkması bekleniyor.