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Haberler Trabzonspor Avcı ile dipten zirveye çıktı

Avcı ile dipten zirveye çıktı

Trabzonspor tecrübeli teknik adam ile büyük değişim yaşadı

Avcı ile dipten zirveye çıktı

11.11.2021

BEŞİKTAŞ'I deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı. Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 44 lig maçına çıktı. Trabzonspor, Avcı öncesi ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise 44 lig maçına çıktı. Takım bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik alırken, sadece 3 mağlubiyet yaşadı ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor.
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