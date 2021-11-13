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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Mert’in peşinde

Trabzonspor Mert’in peşinde

Trabzonspor Mert’in peşinde

13.11.2021

Süper Lig'in zirvesini tek başına domine eden ve en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Sol bek, stoper ve kanat pozisyonlarına takviye yapmaya hazırlanan bordo-mavililer, stoper transferi için gündemine Verona'da forma giyen milli stoper Mert Çetin'i aldı. Fırtına, 24 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak. Ağustos 2019'da 4.3 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin'i sezon öncesinde Verona 8 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Çetin bu sezon İtalyan ekibinde 2 maçta forma giydi.

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