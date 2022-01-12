Trabzonspor doludizgin

Trabzonspor, Süper Lig'de 20 karşılaşma sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 10 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı da tarihi puan farkını giderek açıyor. Fenerbahçe, 20 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik 6 yenilgi alarak 32 puan topladı. 5. sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 17. Beşiktaş geride kalan 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

TAKIMDA 4 EKSİK BULUNUYOR

Süper Lig'de dokuzuncu basamaktan bulunan siyah-beyazlıların Karadeniz ekibiyle arasındaki fark 20. Galatasaray da aynı süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 27 puanla 12. sıradaki sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un 22 puan gerisinde. Öte yandan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Trondsen, Serkan ve Djaniny ile gribal enfeksiyon geçiren Siopis katılmadı.