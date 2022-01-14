Trabzon’dan Caio atağı

Stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Flamengo'dan Rodrigo Caio için atağa kalktı. Brezilya basınının iddialarına göre Caio için Toronto FC ile Porto kulüpleri de devrede. Rodrigo Caio'nun, Flamengo'nun yeni teknik direktörünü etkilemeyi başaramadığını, bu yüzden satışına izin verildiği kaydedilirken, Rio ekibinin Caio için 19 milyon Real, yaklaşık 3 milyon Euro istediği iddia edildi. Bu arada Trabzon'un Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen Darko Velkovski'ye de kanca attığı iddia edildi. Siopis sancısı Trabzonspor'a Yunan oyuncu Manolis Siopis'ten kötü haber geldi. Başarılı futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hemen karantinaya alınan oyuncu böylelikle Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına da katılmadı.

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