Trabzonspor’dan savunma hamlesi

Süper Lig'de 50 puanla açık ara liderliği sürdüren Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlığı Trabzonspor'da planları bozdu. 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun sakatlığı sonrası sezonu kapatması bordo-mavili yönetimi harekete geçirdi. Trabzonspor'un gündemine gelen isimler arasında Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Koray Günter ve Samuel Gigot yer alıyor.

KAAN İÇİN SON TEKLİF YAPILDI

Bordo-mavili kurmayların Kaan Ayhan için 5.5 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor. Sassuolo ile görüşmelerin bu hafta içinde hızlanması bekleniyor. Arada çok küçük bir farkın kaldığı öğrenilirken milli yıldızında bordo- mavili ekibe gelmek istediği ve İtalyan yöneticilere baskı yaptığı iddia edildi. Kurmaylar, Kaan'da pürüz çıkması halinde ise listedeki diğer isimlere ağırlık verecek. Bordo-mavili takımın, özellikle Samet'i çok istediği öğrenilirken yönetimin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile temasa geçtiği öğrenildi.