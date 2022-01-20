Fırtına duruldu

Süper Lig'de lider Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile yenişemedi: 1-1. 21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 44'te sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

OKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

68'de Behiç'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Umut'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 79'da Peres'in sağ taraftan ortasında Cornelius topu filelere gönderdi: 1-1. 90+2'de Perez'in eline çarpan top sonrası VAR'a giden hakem penaltı verdi. 90+3'te Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi. Hakem Alper Ulusoy, kaleci Okan'ın öne çıkmasından dolayı atışı tekrarlattı. 90+4'te Bakasetas'ın vuruşunu Okan yine çıkardı. Maç 1-1 bitti.