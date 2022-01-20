  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Fırtına duruldu

Fırtına duruldu

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 63’te Giresunspor ile öne geçti. 79’da Cornelius beraberlik golünü kaydetti. Maçın son anlarında ise Bakasetas’ın penaltı atışını Okan kurtardı

20.1.2022

Fırtına duruldu

Süper Lig'de lider Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile yenişemedi: 1-1. 21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 44'te sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

OKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
68'de Behiç'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Umut'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 79'da Peres'in sağ taraftan ortasında Cornelius topu filelere gönderdi: 1-1. 90+2'de Perez'in eline çarpan top sonrası VAR'a giden hakem penaltı verdi. 90+3'te Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi. Hakem Alper Ulusoy, kaleci Okan'ın öne çıkmasından dolayı atışı tekrarlattı. 90+4'te Bakasetas'ın vuruşunu Okan yine çıkardı. Maç 1-1 bitti.