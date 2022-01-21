Trabzon’un Gigot ısrarı

SÜPER Lig'de zirvede yer alan ve son 4 haftada aldığı 3 beraberlikle dikkat çeken Trabzonspor savunmaya takviye girişimlerine hız verdi. Bir stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin Samuel Gigot'un transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü. Edgar'ın yerine mutlaka bir takviye gerçekleştirecek olan Karadeniz temsilcisinin bunun için kadrodaki yabancılar nedeniyle kontenjan açması gerekiyor.

Spartak Moskova formasını giyen ve 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi süren 28 yaşındaki oyuncunun takıma katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Trabzonspor Gigot dışında Sassuolo'da görev alan milli futbolcumuz Kaan Ayhan için de temaslarını sürdürüyor. Yönetimin bu iki oyuncudan birini kadrosuna dahil etmesi sürpriz sayılmayacak. Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta A.Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

NWAKAEME G.SARAY MAÇINDA SAHADA

TRABZONSPOR'A Nwakaeme müjdesi geldi. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin korona virüs test sonucu negatif çıktı. Nijeryalı oyuncu takımla çalışmalara başlayacak ve pazar günkü Galatasaray mücadelesinde forma giyebilecek.