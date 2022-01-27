Fırtına’dan Fatih hamlesi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Hüseyin Türkmen krizi patlak vermişti. Giresunspor maçında oyundan alınmasına kızan ve direkt soyunma odasının yolunu tutan, ardından yapılan idmanlara katılmayan Hüseyin Türkmen'e transfer izni verilmişti. Zaten sıkıntılı olduğu stoper bölgesinde bu gelişmeler yaşanırken, istediği oyunculardan da olumsuz cevap alan bordo-mavililerin yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Trabzon'un Hüseyin Türkmen'e transfer izni vermesinin ardından Aytemiz Alanyaspor, harekete geçmişti. Karadeniz ekibi ise Bakasetas ve Siopis transferlerinden dolayı olumlu ilişkileri bulunan Akdeniz temsilcisine karşı teklifte bulundu. Trabzon, Alanya'ya Hüseyin ile Fatih Aksoy takası yapılabileceğini belirtti.

GENÇLERİNE KAVUŞTU

Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve Kerem Şen'i dün sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri tarafından karşılanan iki oyuncu kendilerini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. Batuhan ve Kerem'in sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Trabzon'un yine Bursa'dan kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş'in ise önümüzdeki günlerde kente geleceği öğrenildi.